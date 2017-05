Actualidade

O município de Olhão anunciou hoje que vai alargar a oferta, no próximo ano letivo, dos manuais escolares a todos os alunos que frequentam o ensino público do concelho, em todos os níveis de escolaridade, do 1.º ao 12.º ano.

Em comunicado, a autarquia adiantou que, no total, serão contemplados 5.500 alunos, num investimento público que ronda os 250 mil euros, prevendo-se que o material escolar seja entregue no início de setembro nas várias escolas do concelho..

Segundo a autarquia, os cerca de 2.000 alunos do 1.º ciclo vão receber todos os livros de fichas necessários a cada ano letivo e um 'kit' de material escolar, tal como aconteceu no passado ano letivo, em complemento com a oferta do Ministério da Educação, que fornece os manuais.