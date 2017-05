Actualidade

A coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, disse hoje, em Santarém, que com a saída do país do Procedimento por Défice Excessivo (PDE), "a vida das pessoas tem de melhorar".

"As pessoas perguntam o que isto tem a ver com a nossa vida. Digamos que haverá menos pressão europeia para a necessidade que o país tem, imensa, de investimento público em áreas como a saúde ou como a educação", disse, reafirmando que o PDE "é uma das muitas absurdas regras da União Europeia".

Catarina Martins falava à chegada a Santarém, onde assiste hoje à apresentação dos candidatos do Bloco de Esquerda (BE) aos órgãos autárquicos do concelho nas eleições autárquicas de 01 de outubro, num movimento que integra vários cidadãos independentes.