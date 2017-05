Actualidade

A saída de Portugal do Procedimento por Défice Excessivo (PDE), proposta feita hoje pela Comissão Europeia, deverá dominar debate quinzenal com o primeiro-ministro, na terça-feira, na Assembleia da República.

A deputada Heloísa Apolónia, do Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV), vai ser a primeira a fazer perguntas a António Costa e, segundo uma fonte do partido, uma delas será precisamente sobre a saída de Portugal do procedimento de défice excessivos.

Também à esquerda, no dia seguinte ao anúncio da saída de Portugal do procedimento excessivo, o Bloco vai levar a debate a "defesa dos serviços públicos, com investimento na saúde e educação e combate à precariedade nestes setores", segundo uma fonte bloquista.