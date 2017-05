Novo Banco

O presidente do Novo Banco, António Ramalho, realçou hoje a melhoria dos resultados da entidade no primeiro trimestre, com o prejuízo a baixar quase para metade em termos homólogos, considerando que demonstra o esforço de recuperação da entidade financeira.

"É uma descida do prejuízo de mais de 47%, isto é, quase para metade, e esta melhoria faz parte da maratona de recuperação que estamos a realizar", assinalou à Lusa o gestor, no dia em que o Novo Banco revelou que teve um resultado líquido negativo de 131 milhões de euros entre janeiro e março, contra o prejuízo de 249 milhões de euros em igual período de 2016.

António Ramalho apontou também para a "normalização" da atividade do Novo Banco ao nível dos depósitos e do crédito, bem como para a redução "de dois dígitos" dos custos operacionais no primeiro trimestre.