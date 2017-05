Actualidade

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) defendeu hoje, em Santarém, que o investimento nas escolas e nos hospitais não tem que esperar pelo Orçamento do Estado para 2018, deve "aproveitar a folga" e "começar agora".

Catarina Martins afirmou que as escolas "têm que ter um próximo ano letivo melhor" do que o atual, pelo que o investimento tem que começar já a ser feito, lembrando que há professores "contratados há décadas" e que são poucos para os alunos, já que as turmas têm alunos a mais.

"Façamos agora o investimento na educação, aproveitemos a folga para responder ao que é preciso", declarou pouco antes da apresentação dos candidatos do BE aos órgãos autárquicos de Santarém nas eleições de 01 de outubro.