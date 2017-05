Actualidade

O vice-presidente do Governo dos Açores, Sérgio Ávila, defendeu hoje que a região deve beneficiar "adicionalmente" do esforço financeiro que fez para a consolidação das contas públicas nacionais.

"[É] altura dos Açores beneficiarem adicionalmente de todo este esforço financeiro que fizeram em termos de contributo para a consolidação das contas públicas nacionais" e para o cumprimento dos compromissos internacionais assumidos pelo país e agora concretizados, afirmou Sérgio Ávila, considerando que a região deve ser compensada pelo "esforço solidário" que efetuou neste período.

Citado numa nota de imprensa do executivo açoriano, Sérgio Ávila congratula-se com a decisão da Comissão Europeia de recomendar ao Conselho de Ministros das Finanças da União Europeia o encerramento do Procedimento por Défice Excessivo aplicado a Portugal desde 2009, destacando o contributo dos Açores para os resultados alcançados.