Actualidade

A Associação Música Educação e Cultura/Metropolitana anunciou hoje a assinatura, em junho, de um "protocolo de colaboração" com o Coro e a Orquestra da Rádio Televisão Espanhola (RTVE).

A assinatura do protocolo, que "tem como objetivo conduzir a intercâmbios diversos, constituindo um primeiro patamar no que se deseja uma aposta progressiva, consistente e continuada na internacionalização" da Metropolitana, está agendada para o dia 02 de junho, à tarde, no salão nobre dos Paços do Concelho de Lisboa.

Na cerimónia estarão presentes Catarina Vaz Pinto, presidente da AMEC, António Mega Ferreira, diretor executivo, e Pedro Amaral, diretor artístico, enquanto a RTVE se faz representar pelo seu presidente, José Antonio Sánchez, pelo diretor de Comunicação e Relações Institucionais, Manuel Ventero, e pela diretora gerente da Orquestra Sinfónica e Coro, Mikaela Vergara.