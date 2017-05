Actualidade

A Autoridade Marítima Nacional aconselhou hoje atenção e cuidado redobrado nas praias, frisando que, apesar do aumento do calor, o estado do mar e das praias ainda não é seguro.

Em comunicado en viado à agência Lusa, a Autoridade Marítima salienta que "as condições do estado do mar, a temperatura da água do mar ainda baixa e a configuração das praias não estão favoráveis à prática balnear".

"Grande parte das praias" estão ainda "sem vigilância e sinalização" e só há nadadores onde os concessionários já abriram portas, uma condição obrigatória que é fiscalizada pela Polícia Marítima.