O primeiro-ministro afirmou hoje que será gradual e equilibrada a reposição dos anteriores escalões do IRS no próximo ano, defendendo que os passos a dar têm de ser sustentáveis para que Portugal evite um novo processo traumático.

António Costa falava no pátio de entrada da Residência Oficial do primeiro-ministro, em São Bento, numa conferência de imprensa após a Comissão Europeia ter decidido propor a saída de Portugal do Procedimento por Défice Excessivo.

Nas suas respostas aos jornalistas, o líder do executivo deixou várias recomendações de prudência em relação ao futuro, sustentando que a estratégia do seu Governo tem de continuar a ser aplicada de forma gradual e equilibrada, designadamente em matéria de revisão dos escalões do IRS no âmbito do Orçamento do Estado para 2018.