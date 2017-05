Actualidade

O treinador do FC Porto, Nuno Espírito Santo, rescindiu hoje o contrato que o ligava por mais uma temporada, terminando assim uma ligação que durou uma época, anunciou o clube da I Liga de futebol.

"O FC Porto e Nuno Espírito Santo chegaram na tarde desta segunda-feira a um entendimento para a rescisão do contrato de trabalho do treinador por mútuo acordo", lê-se no site oficial do FC Porto.

A despedida aconteceu no domingo, em Moreira de Cónegos, onde os 'dragões' perderam por 3-1 com o Moreirense, na 34.ª e última jornada do campeonato, que o FC Porto concluiu no segundo lugar, a seis ponto do Benfica, tetracampeão.