Actualidade

O sírio Omar Souleyman e os portugueses Sensible Soccers são alguns dos artistas que vão passar pelos palcos do "Gaia Todo Um Mundo", fórum internacional apresentado hoje e que decorre de 15 a 18 de junho.

No ano de arranque de um evento que junta pensamento, música, arte urbana, marionetas e dança, Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, vai dedicar quatro dias à discussão do tema "Desenvolvimento Sustentável - Alterações Climáticas".

De acordo com a apresentação feita pelo presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, e por uma das responsáveis da organização, Ana Carvalho, a ideia passa por juntar pensadores, ativistas e artistas, aproximando-os do público, mas sem descurar a população local.