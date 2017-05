Actualidade

O ciclo de cinema documental Maio.Doc arrancou hoje, no Centro Cultural Português da Praia, com "Serras da Desordem", do Brasil, e até 30 de maio irá projetar mais sete filmes sobre realidades de cinco países, incluindo Portugal.

Com curadoria do realizador português Rui Simões, o Maio.Doc, chega à capital cabo-verdiana depois de uma passagem pelo Mindelo, e é dedicado ao cineasta italiano radicado no Brasil, Andrea Tonnaci, que realizou "Serras da Desordem".

Falecido em dezembro de 2016, foi considerado um dos principais diretores do movimento cinematográfico da década de 1970 no Brasil, que ficou conhecido como Cinema Marginal, segundo adianta em nota a embaixada de Portugal em Cabo Verde.