PR/Luxemburgo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou hoje que a redução do défice é uma questão de "envergadura nacional" que "ultrapassa os governos de cada momento e os partidos".

Em declarações aos jornalistas no Palácio Grão-Ducal, no Luxemburgo, onde hoje chegou para uma visita de três dias, o Presidente referiu que a notícia de que Portugal abandonou o Procedimento por Défice Excessivo (PDE) corresponde a um sonho seu que é o da "continuidade do Estado".

"Isto corresponde a um sonho meu que é o da continuidade do Estado, há questões de Estado que ultrapassam os governos de cada momento e os partidos porque são de envergadura nacional", disse Marcelo Rebelo de Sousa.