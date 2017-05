Actualidade

O líder dos liberais democráticos britânicos, Tim Farron, já reagiu aos acontecimentos na Arena de Manchester, considerando-os "um ataque chocante e horrível dirigido contra crianças e jovens que estavam apenas a gozar um concerto".

A polícia da área metropolitana de Manchester está a informar, através da sua conta na rede social Twitter, de que há mortos e feridos em resultado de uma explosão na Arena daquela cidade, onde decorreu um concerto.

Farron, na sua mensagem, divulgada em vários meios na internet, expressou a sua solidariedade com as vítimas e as famílias das vítimas e homenageou a "bravura e dedicação" dos membros dos serviços de emergência.