Actualidade

A explosão registada esta noite numa sala de concertos em Manchester terá provocado dezenas de vítimas, entre mortos e feridos, segundo relatos de uma testemunha.

Em declarações à BBC News, a testemunha masculina estimou ter visto entre 20 a 30 pessoas no chão e indicou que a explosão terá acontecido fora do auditório, mas já dentro das portas do edifício, junto às bilheteiras.

A Polícia da Grande Manchester emitiu um comunicado e revelar que "os serviços de emergência estão a responder a relatos de uma explosão na Manchester Arena", uma grande sala de concertos da cidade, com capacidade para 21 mil pessoas, onde esta noite atuou a cantora Arina Grande.