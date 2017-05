Actualidade

O ministro da Segurança britânico, Ben Wallace, pediu aos cidadãos para se manterem vigilantes, apelando para que liguem para a linha de apoio antiterrorista se detetarem algo suspeito, revela o jornal The Guardian.

Considerando as explosões junto à arena de Manchester como um ataque, disse que os seus pensamentos "estão com todas as vítimas do incidente desta noite e os serviços de emergência estão na rua a ajudar as vítimas e mantendo os britânicos seguros".

A linha de apoio anti-terrorista indicada pelo ministro da Segurança é: 0800 789123.