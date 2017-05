Actualidade

Várias figuras políticas britânicas reagiram nas redes sociais à explosão na Arena de Manchester, classificando o incidente na noite de segunda-feira, à saída de um concerto, como um "ataque horrível" e manifestando condolências às vítimas.

A explosão ocorrida na noite de segunda-feira na Arena de Manchester provocou, pelo menos, 19 mortos e 50 feridos já confirmados, informou a polícia desta área metropolitana na rede social Twitter.

"O meu coração está com as famílias que perderam os seus entes queridos e a minha admiração com os bravos serviços de emergências. Foi uma noite terrível para a nossa grande cidade", disse o 'mayor' de Manchester, o trabalhista Andy Burnham, através da sua conta pessoal na rede social Twitter.