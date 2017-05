Manchester/Atentado

O Governo do Japão transmitiu hoje o seu apoio ao povo britânico e condenou qualquer forma de terrorismo após as explosões que causaram pelo menos 19 mortos e 50 feridos em Manchester, no norte de Inglaterra.

"Fiquei chocado ao saber que há um elevado número de mortos", disse hoje o ministro porta-voz do Executivo nipónico, Yoshihide Suga, em conferência de imprensa, durante a qual afirmou que os "atos infames" como o terrorismo não podem ser permitidos, segundo a estação pública NHK.

Suga disse que o "Japão transmite a sua solidariedade ao povo de Inglaterra", e explicou que a delegação japonesa no Reino Unido lançou uma equipa de emergência para reunir informações.