Actualidade

A antiga Presidente da Coreia do Sul Park Geun-hye compareceu hoje diante de um tribunal no arranque do seu julgamento por corrupção na sequência de um escândalo de tráfico de influências que lhe custou o cargo.

Park chegou ao Tribunal do Distrito de Seul pouco depois das 09:00 (01:00 em Lisboa), escoltada por um grupo de guardas, informou a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

Trata-se da primeira vez que Park aparece em público desde que foi colocada em prisão preventiva em 31 de março.