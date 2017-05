Manchester/Atentado

A classe política canadiana manifestou consternação na sequência do atentado no Manchester Arena que na noite de segunda-feira causou pelo menos 19 mortos e mais de 50 feridos.

"Os canadianos ficaram a saber com horror do atentado em Manchester" e os seus "pensamentos acompanham as vítimas e famílias", escreveu o primeiro-ministro Justin Trudeau na sua conta de Twitter.

O ministro da Segurança Pública, Ralph Goodale, disse estar "profundamente preocupado depois dos ataques brutais no Reino Unido", expressando solidariedade com os britânicos.