PR/Luxemburgo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, inicia hoje uma visita de Estado de dois dias ao Luxemburgo para contactos com as autoridades luxemburguesas e com a comunidade portuguesa.

Hoje, o chefe de Estado será recebido pelos grão-duques do Luxemburgo, Henrique e Maria Teresa, seguindo-se a deposição de uma coroa de flores no Monumento Nacional da Solidariedade Luxemburguesa.

Após um almoço oferecido pelos grão-duques, Marcelo tem previstas audiências com o presidente da Câmara dos Deputados, Mars di Bartolomeo, com o primeiro-ministro, Xavier Bettel, e com o chefe da diplomacia luxemburguesa, Jean Asselborn.