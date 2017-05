Manchester/Atentado

A campanha para as legislativas antecipadas no Reino Unido, a 08 de junho, foi suspensa após uma explosão na segunda-feira que causou pelo menos 19 mortos e mais de 50 feridos no final de um concerto em Manchester.

A explosão, que ocorreu pelas 22:45 de segunda-feira junto à Arena de Manchester, no final de um concerto da cantora norte-americana Ariana Grande, está a ser tratado pelas polícias como um "incidente de terrorismo".

A primeira-ministra britânica, Theresa May, cancelou as ações de campanha previstas para hoje.