Actualidade

O grupo de trabalho do lítio, constituído em dezembro para avaliar a possibilidade de produção em Portugal, propõe ao Governo um programa de fomento mineiro que teste tecnologia e demonstre o potencial industrial deste metal, financiado por programas financeiros.

De acordo com o relatório, a que a Lusa teve acesso, o grupo de trabalho defende - além da avaliação dos recursos minerais litiníferos do país - a implementação de uma unidade experimental minero-metalúrgica com o objetivo de desenvolver conhecimento e testar tecnologias para toda a cadeia de valorização destes recursos, que deverão ter um aumento "exponencial" com o crescimento da mobilidade elétrica.

Mais, o grupo defende a constituição de uma unidade piloto de demonstração industrial, isto é, para perceber a viabilidade económica da cadeia de valor e não se limitar à prospeção e exploração de lítio, mas à sua utilização, o que, se os resultados económicos forem promissores, "evoluirá para uma fase de investimento industrial".