Venezuela

Pelo menos três pessoas morreram na segunda-feira, na Venezuela, na sequência dos protestos, que decorrem desde o início de abril em todo o país, indicou o Ministério Público (MP) venezuelano.

O MP informou, através da rede de mensagens instantâneas Twitter, que vai investigar as três mortes que ocorreram em manifestações no estado de Barinas, no oeste do país, onde nasceu o falecido Presidente venezuelano Hugo Chávez.

Vários dirigentes da aliança da oposição Mesa da Unidade Democrática (MUD), como o governador e antigo candidato presidencial Henrique Capriles, informaram da morte de um outro jovem em Barinas, mas o Ministério Público ainda não confirmou essa ocorrência.