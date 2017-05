Manchester/Atentado

O primeiro-ministro da Austrália, Malcolm Turnbull, condenou hoje o atentado "que parece ter sido dirigido contra adolescentes" ocorrido na noite de segunda-feira, em Manchester, no Reino Unido, que fez 19 mortos.

"Este incidente, este ataque, é particularmente vil, criminoso e horrendo porque parece ter sido deliberadamente dirigido contra adolescentes. É um ataque contra os inocentes e não há crime mais condenável do que o assassínio de menores", disse Malcolm Turnbull no Parlamento, expressando as suas condolências e solidariedade com o povo britânico.

A explosão que ocorreu pelas 22:45 de segunda-feira junto à Arena de Manchester, no final de um concerto da cantora norte-americana Ariana Grande, causou pelo menos 19 mortos e mais de 50 feridos e está a ser tratada pelas polícias como um "incidente de terrorismo".