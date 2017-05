Actualidade

O Senado dos Estados Unidos confirmou, na segunda-feira, Terry Branstad como o próximo embaixador norte-americano na China.

A câmara alta confirmou a nomeação de Terry Branstad, com 82 votos a favor e 13 contra.

A escolha de Terry Branstad, de 70 anos, para a embaixada dos Estados Unido na China é tida como um bom sinal para as relações entre as duas potências mundiais, dado os laços de longa data do governador do estado norte-americano do Iowa com Pequim.