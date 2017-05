Actualidade

A Bolsa de Lisboa abriu hoje em queda ligeira, com o principal índice (PSI20) a baixar 0,02% para 5.176,93 pontos, depois de ter fechado em alta na sessão de segunda-feira.

O PSI20 encerrou na segunda-feira com uma ligeira valorização de 0,02%, num dia em que as principais bolsas europeias terminaram com tendências dispersas.

Das 19 cotadas que integram o PSI20, 12 ficaram em terreno positivo e sete desceram. A Mota-Engil ganhou 3,06% e liderou as subidas.