Manchester/Atentado

O presidente francês, Emmanuel Macron, expressou "consternação" num contacto telefónico com a primeira-ministra, britânica Theresa May, na sequência do ataque que fez 22 mortos em Manchester, na segunda-feira à noite.

"Foi com choque e consternação que o presidente da República, Emmanuel Macron, recebeu a notícia do atentado mortal, ontem [segunda-feira] à noite, no Arena de Manchester", indica um comunicado do gabinete do chefe de Estado francês sobre o contacto com Theresa May.

"[O presidente] dirige ao povo britânico toda a ajuda da França", refere o mesmo comunicado.