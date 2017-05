Actualidade

O ex-presidente do FC Barcelona Sandro Rosell foi detido em Barcelona, juntamente com outras quatro pessoas, no âmbito de uma operação conjunta da Polícia Nacional e Guardia Civil contra o branqueamento de capitais, disseram à EFE fontes da investigação.

Segundo as mesmas fontes, estão a ser levadas a cabo buscas em Barcelona, em Lleida e Girona, assim como em Andorra, onde a polícia está a colaborar na designada operação 'Rimet'.

A investigação foi iniciada pela cobrança de comissões ilícitas pelos direitos audiovisuais da seleção brasileira de futebol, que eram depois 'branqueadas' através de empresas em paraísos fiscais.