Actualidade

Um líder chinês pediu hoje um "equilíbrio adequado" entre a proteção do ambiente e os interesses económicos na Antártida, numa altura de crescente preocupação quanto ao impacto das alterações climáticas na região polar.

"É necessário um equilíbrio adequado entre a proteção e a utilização da Antártida, para conseguir um desenvolvimento sustentável e verde do continente e libertar o seu potencial e valor na promoção do progresso científico, crescimento económico e sustentabilidade cultural da humanidade", afirmou durante o 40.º encontro do Tratado da Antártida.

Pequim acolhe até 01 de junho um encontro entre os países que supervisionam a Antártida, ilustrando a vontade da China em desempenhar um papel maior no futuro daquela zona do globo.