Manchester/Atentado

Berlim, 23 mai (Lusa) -A chanceler alemã, Angela Merkel, transmitiu "tristeza" e "horror" face ao atentado que fez pelo menos 22 mortos em Manchester na segunda-feira à noite.

"A Alemanha está ao lado" dos britânicos, afirmou Merkel através de um comunicado difundido em Berlim.

"Este ataque, supostamente terrorista, vai reforçar a nossa determinação no trabalho com os nossos amigos britânicos" no combate contra aqueles que cometem "atos desumanos", acrescentou a chanceler alemã.