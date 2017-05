Actualidade

Uma guitarra assinada por Chrissie Hynde, vocalista da banda The Pretenders, é leiloada 'online', a partir de hoje, para apoiar a Associação de Paralisia Cerebral de Lisboa (APCL), anunciou o festival cooljazz, que se inicia a 18 de julho.

Os The Pretenders atuam no dia 19 no Parque dos Poetas, em Oeiras, nos arredores de Lisboa, altura em que aa guitarra será entregue ao vencedor, sendo a primeira parte garantida por Rita Redshoes.

"Trata-se de um leilão solidário de uma exclusiva guitarra Fender Telecaster assinada por Chrissie Hynde e que inclui também dois bilhetes para o concerto dos The Pretenders", afirma a organização do certame, no comunicado enviado à agência Lusa.