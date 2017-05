Actualidade

O presidente da Liga para a Proteção da Natureza (LPN), Tito Rosa, defendeu hoje um reforço de meios que possibilitem uma melhor gestão dos parques naturais, um problema antigo, mas que continua sem resolução.

Em declarações à agência Lusa a propósito do Dia Europeu dos Parques Naturais, que se assinala na quarta-feira, Tito Rosa disse que o "desinvestimento público em matéria de gestão dos parques, tem sido uma tendência nos últimos anos, não tanto na promoção do seu uso, mas no reforço de meios".

"É verdade que os parques naturais são hoje mais protegidos porque existem regras para a sua proteção e, isso é positivo. Tem havido uma maior consciencialização e hoje os parques são mais do que simples territórios com regras e restrições. São também áreas onde se salvaguardam espécies, os sistemas naturais únicos e valorização do território", explicou.