Actualidade

A Orquestra Metropolitana de Lisboa (OML), sob a direção do maestro Pedro Neves, estreia, na sexta-feira, no Pavilhão do Arade, em Ferragudo, no Algarve, o Concerto para Flauta e Orquestra "Giochi di Uccelli", de Sérgio Azevedo.

O concerto de estreia desta composição de Sérgio Azevedo, em que é solista o clarinetista Nuno Silva, faz parte da programação do 27.º Festival Internacional de Música do Algarve, que termina no próximo domingo, em Albufeira.

Num texto, divulgado pela OML, o compositor, de 48 anos, natural de Coimbra, afirma que "os andamentos [da obra] oferecem uma alternância rápido-lento e os dois andamentos lentos são estruturados de forma obsessiva".