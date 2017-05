Actualidade

A cidade do Sabugal, no distrito da Guarda, vai acolher o Museu Português da Migração, que está a ser criado pela Câmara Municipal local com a colaboração da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, foi hoje anunciado.

O Município do Sabugal, presidido por António Robalo, refere em nota hoje enviada à agência Lusa que o futuro museu será "um lugar de interpretação dos processos migratórios".

"O conceito, inicialmente explorado como Etnocentro - Fronteira de Memórias, tem vindo a ser desenvolvido nos últimos meses com a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, a quem foi apresentado em novembro de 2016, e evoluiu para um lugar de interpretação dos processos migratórios que se desenvolverá de forma dinâmica entre o Local e o Global: um museu no Sabugal sobre Portugal no mundo - o Museu Português da Migração (MPM)", explica a autarquia.