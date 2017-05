Manchester/Atentado

O Presidente da República portuguesa disse hoje estar a "acompanhar com grande consternação o bárbaro atentado" de segunda-feira em Manchester, que causou pelo menos 22 mortos e 59 feridos.

Numa mensagem enviada à rainha de Inglaterra, Marcelo Rebelo de Sousa manifestou a sua solidariedade "em nome do povo português, em particular para com as famílias das vítimas".

Na mensagem, o Presidente português, que se encontra numa visita ao Luxemburgo, sublinhou a importância de uma "Europa unida no combate ao terrorismo e à defesa constante e permanente dos valores da democracia, da promoção da paz e do respeito pelos direitos humanos".