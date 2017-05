Actualidade

A recuperação dos preços do petróleo e o impacto no orçamento de Angola vai "melhorar notavelmente" as finanças do país, reduzindo o défice para 3,2% e criando espaço para uma política económica expansionista em ano eleitoral.

"A posição orçamental de Angola terá um melhoramento notável até 2018 devido ao aumento das receitas provocado pelas melhorias no setor petrolífero", escrevem os analistas da consultora BMI Research numa nota de análise sobre as finanças públicas de Angola.

No documento, a que a Lusa teve acesso, os analistas antecipam que o défice orçamental deverá diminuir para 3,2% do PIB este ano, "antes de reduzir novamente para 1,9% no ano seguinte", e notam que o aumento da despesa e a redução do défice são normalmente "símbolos de uma recuperação notável na posição orçamental do Governo", mas o caso de Angola foge à regra.