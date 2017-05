Actualidade

Angola registou durante o primeiro trimestre de 2017 quase duas dezenas de derrames, envolvendo perto de uma centena de barris de crude, segundo dados do Ministério dos Petróleos angolano a que a Lusa teve hoje acesso.

De acordo com um documento do ministério liderado por Botelho de Vasconcelos, trata-se de um aumento de 61 barris derramados face ao período anterior, entre outubro e dezembro de 2016, não tendo sido registadas ocorrências, segundo as autoridades angolanas, de origem transfronteiriça.

Os derrames de petróleo bruto ocorreram nas operações da petrolífera Somoil, num total de 13 e equivalentes a 37 barris, seguido da Gabgoc, com uma ocorrência que se traduziu em 11 barris, além da Refinaria de Luanda, em que um incidente envolveu a libertação de dois barris.