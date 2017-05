Manchester/Atentado

A primeira-ministra britânica, Theresa May, confirmou hoje informações iniciais de que o ataque em Manchester foi perpetrado por um homem sozinho e adiantou que as autoridades já estabeleceram a identidade do atacante.

"Um único terrorista detonou um engenho explosivo improvisado junto de uma das saídas da Arena de Manchester [...] coincidindo com a conclusão de um concerto 'pop' a que assistiram muitas famílias jovens e grupos de crianças", disse May numa declaração formal em Londres.

A primeira-ministra precisou que a polícia "acredita saber a identidade do atacante", mas não vai anunciá-la nesta fase, e trabalha intensamente para determinar se teve cúmplices.