Actualidade

A divulgação de escutas telefónicas do Presidente do Brasil é negativa do ponto de vista da análise da qualidade do crédito mesmo que não resulte na destituição de Temer, considera a agência de notação financeira Moody's.

"Apesar de não serem claras as implicações para Michel Temer, as consequências políticas das alegações é negativa do ponto de vista do crédito soberano porque vai provavelmente atrasar o fôlego das reformas", dizem os analistas numa nota de análise.

No documento, afirma-se também que "se o escândalo político continuar por resolver, o crescimento económico arrisca-se a ser prejudicado".