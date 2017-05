Actualidade

O diploma que clarifica que o encargo com o imposto de selo sobre comissões cobradas por transações pagas com cartões bancários recai sobre a instituição financeira e não sobre os comerciantes entra em vigor quarta-feira.

O documento, hoje publicado em Diário da República vem asssim clarificar o titular do interesse económico nas taxas relativas a operações de pagamento baseadas em cartões.

"Nas operações de pagamento baseadas em cartões, previstas na verba 17.3.4. da Tabela Geral do Imposto do Selo, as instituições de crédito, sociedades financeiras ou outras entidades a elas legalmente equiparadas e quaisquer outras instituições financeiras a quem aquelas forem devidas", lê-se no diploma