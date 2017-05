Actualidade

A agência de notação financeira Standard & Poor's disse hoje que colocou o 'rating' do Brasil, dois níveis abaixo da recomendação de investimento, em Observação Negativa devido à possibilidade de o escândalo político atrasar as reformas económicas.

"A colocação em Observação Negativa [CreditWatch, no original em inglês] reflete os riscos acrescidos de que uma resolução lenta ou disruptiva dos recentes desenvolvimentos políticos possam atrasar ou minar a capacidade da classe política brasileira de avançar com medidas económicas corretivas em tempo útil, ou seja, antes das eleições presidenciais e legislativas de 2018, quando os desfios económicos e orçamentais se acumulam", dizem os analistas.

Depois do mais recente escândalo de corrupção no Brasil, "o cenário político tornou-se outra vez mais complicado", dizem os analistas da S&P, vincando que "no meio da incerteza política os progressos sobre os consideráveis desafios económicos e orçamentais, no contexto de um já de si prolongado caminho de ajustamento, está em risco de ser adiado".