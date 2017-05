Actualidade

O Ministério Público de Santarém arquivou o processo de inquérito relacionado com o desaparecimento de uma criança em Ourém, por "ausência de indícios" de crimes, revela hoje uma informação na página da internet daquela Comarca.

"Na sequência de investigação para apurar as circunstâncias do desaparecimento de uma criança, de 23 meses de idade, o Ministério Público proferiu despacho de arquivamento no inquérito, por ausência de indícios da verificação de crime", lê-se na página do MP.

A mesma fonte refere que os factos ocorreram cerca das 10:00, do dia 24 de outubro de 2016, na casa da avó materna, em Ourém.