A tecnológica finlandesa Nokia anunciou hoje que chegou a um acordo com a Apple para terminar com as disputas legais sobre o uso indevido de patente por parte da multinacional californiana, fabricante do iPhone e iPad.

O acordo entre as duas tecnológicas estabelece que serão retirados todos os processos judiciais apresentados pela Nokia em troca, por parte da Apple, de uma quantia não revelada, como compensação por ter utilizado durante anos patentes tecnológicas propriedade da Nokia sem ter os necessários direitos.

Apesar disso, as duas empresas chegaram a um acordo de colaboração comercial, pelo que a Apple poderá usar as tecnologias do fabricante de telecomunicações móveis Nokia.