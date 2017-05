Manchester/Atentado

A polícia britânica evacuou ao final da manhã de hoje um centro comercial em Manchester, junto ao local onde ocorreu na segunda-feira o atentado que provocou 22 mortes e 59 feridos, e terá detido um suspeito, segundo testemunhos nas redes sociais.

De acordo com testemunhos relatados no Twitter e divulgados pelo diário britânico The Sun, um homem terá sido detido no Arndale Centre, nas proximidades do Manchester Arena, enquanto centenas de pessoas fugiam do local.

APL // Fim