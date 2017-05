Actualidade

O Hospital Pediátrico de Coimbra, que completa 40 anos no dia 01 de junho, pretende desenvolver dois projetos inovadores para crianças com doenças complexas, que passam pelo atendimento e internamento domiciliário.

"Haverá uma parceria entre os cuidados de saúde primários, o hospital mais próximo e o Hospital Pediátrico, em que uma equipa de profissionais de saúde se deslocará ao domicílio para garantir a permanência e continuidade dos cuidados sem que a família tenha de trazer a criança a Coimbra", explicou o diretor do Pediátrico, Jorge Saraiva.

No caso do internamento domiciliário, a intenção do Hospital Pediátrico de Coimbra é a de assegurar a administração da terapêutica e a monitorização de alguns parâmetros, através de deslocações periódicas a casa da criança e do serviço de telemedicina.