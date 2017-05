Actualidade

A secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza reconhece o "relevante interesse público" do projeto de construção do novo quartel dos Bombeiros Municipais de Viseu, revela um despacho hoje publicado em Diário da República.

Em julho de 2016, a Câmara de Viseu anunciou que ia apresentar uma candidatura a fundos comunitários para a construção de um novo quartel, que ficará localizado junto ao aeródromo e que representará um investimento de 780 mil euros.

No despacho hoje publicado, Célia Maria Ramos refere que "a execução deste projeto pressupõe a ocupação de 5.938 metros quadrados de solos da REN (Reserva Ecológica Nacional)".