Os hoteleiros estimaram hoje que a oferta em Lisboa seja superior à procura nos próximos anos, caso se confirmem as previsões de que a capacidade do aeroporto da capital se esgote em 2018.

"A capacidade do aeroporto de Lisboa vai esgotar-se e até 2022 a oferta de Lisboa crescerá e não vamos ter mais turistas, se se mantiverem as coisas tal como estão, o que é preocupante" por poder afetar taxas de ocupação e os preços, alertou hoje o presidente da Associação de Hotelaria de Portugal (AHP), Raul Martins.

Em declarações aos jornalistas, o responsável justificou a situação com a "decisão tardia do aeroporto [complementar de Lisboa, que deverá localizar-se no Montijo] e a complexidade" do processo.