Actualidade

O Banco Comercial Português (BCP) vendeu hoje os 6,17% que detinha no capital da Pharol, reduzindo a zero a sua participação na antiga Portugal Telecom (PT SGPS), segundo um comunicado enviado à CMVM.

Nos termos do comunicado enviado pela Pharol à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), na sequência da notificação de participação qualificada que recebeu do BCP, o banco deixou de ter qualquer percentagem de direitos de voto associados a ações da empresa, contra os 6,17% que até agora detinha.

