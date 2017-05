Actualidade

O Festival Internacional de Fotografia e Artes Visuais PhotoEspaña abre a 31 de maio, em Madrid, para celebrar duas décadas de existência, com cem exposições que reúnem obras de 514 artistas, entre os quais o português Paulo Nozolino.

De acordo com o sítio 'online' do festival, que decorre até 27 de agosto, o evento estrutura-se na Secção Oficial, Festival Off e Descobertas, entre outros programas de exposições e debates, repartidos por mais de meia centena de espaços culturais da capital espanhola.

Nesta 20.ª edição, a organização convidou o espanhol Alberto García-Alix, Prémio Nacional de Fotografia de Espanha, a propor seis exposições de outros fotógrafos, e Paulo Nozolino foi um dos escolhidos.